Restablecen tránsito en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II tras caída de roca

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que ha sido restablecido el tránsito en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II, en la entrada al Parque Nacional Los Haitises, luego de los deslizamientos de tierra y rocas provocados por las intensas lluvias de los últimos días.

En una operación ágil y oportuna, brigadas del MOPC intervinieron de inmediato la zona, utilizando equipos pesados y dos retromartillos para la demolición controlada de las rocas, permitiendo despejar la vía en el menor tiempo posible y devolver la circulación a la normalidad.

Agradecemos el apoyo de la DIGESETT y la COMIPOL por canalizar el tránsito durante la intervención, para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el flujo vehicular mientras se completaban los trabajos.

La zona permanece debidamente señalizada y se exhorta a los ciudadanos a conducir con precaución.