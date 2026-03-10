Restricción temporal del puente La Mercedita en la carretera Enriquillo- Barahona

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que, debido a trabajos de adecuación, en horas de la noche de este lunes se procederá a la restricción temporal del puente La Mercedita, ubicado próximo a la entrada del municipio de Enriquillo, provincia Barahona.

Durante un breve período, entre las 10:00 de la noche y la 1:00 de la madrugada del martes, se realizarán trabajos en la zona que implicarán ajustes en la circulación.

La entidad añadió que los trabajos a realizar en la estructura forman parte del Proyecto de Reconstrucción de la Carretera Barahona–Enriquillo.

"Se solicita a los conductores y usuarios de esta vía seguir las indicaciones de la señalización preventiva colocada en la zona, así como transitar con precaución", llamó Obras Públicas en un comunicado.

“Agradecemos su comprensión mientras se ejecutan estos trabajos orientados a mejorar la seguridad y condiciones de la vía”, concluye la nota enviada por el MOPC.