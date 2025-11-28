Reunión con Haití: Migración asegura que se respetan los derechos humanos de los inmigrantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Migración (DGM) Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., junto a los directores de inteligencia y control migratorio de la institución, sostuvo una reunión con funcionarios consulares de la Embajada de Haití en el país, encabezada por Ralph Giraldo Raphael, Ministro Consejero, en la cual conversaron sobre los protocolos que guían las operaciones de interdicción y el procesamiento de migrantes en los centros de detención gestionados por la DGM, a quienes garantizó que estos se están ejecutando de conformidad con la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación.

Lee Ballester reiteró a los diplomáticos que el accionar de la institución que dirige, sus miembros, así como los militares y policías de las instituciones que le apoyan en estas tareas, se realiza garantizando el respeto y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en condición irregular.

Igualmente les manifestó que desde la DGM están prestos a mantener el diálogo y la cooperación con las autoridades haitianas, en los temas que son inherentes a la institución.

Les señaló la importancia que tiene para la República Dominicana garantizar la efectividad y transparencia en los controles migratorios que establecen las regulaciones y los acuerdos nacionales, bilaterales e internacionales, en un contexto en el que la República Dominicana cerrará el año 2025, con el mayor número de deportaciones en su historia, siguiendo las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional.

El vicealmirante Lee Ballester reiteró que la Dirección General de Migración continuará ejecutando operativos de interdicción en todo el territorio nacional, desarrollados en distintos horarios como parte de una estrategia integral de control migratorio. Asimismo, informó que los procesos de repatriación se realizan a través de los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, en los horarios establecidos de operación de los cruces binacionales, mediante la entrega ordenada de los inmigrantes en condición irregular a las autoridades haitianas, a cargo del personal de Control Migratorio de la DGM, en coordinación con los cuerpos castrenses y los organismos de seguridad del Estado dominicano.

Acompañaron a Ralph Giraldo Raphael, el Dr. Hipólito Dolis, de Asuntos Jurídicos y migratorios de la sede diplomática; el Cónsul general haitiano en Santiago de los Caballeros, Stephen Junior Cherefant; el Cónsul Fito Zephieren y el vicecónsul Marie Danielle Lundi. Por la DGM estuvieron, el General Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, FARD., y el Coronel Manuel de Jesús Carrasco Guerrero, ERD.