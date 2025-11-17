Revelan identidad de obreros atrapados tras derrumbe en cementera de Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Dos obreros que quedaron atrapados ayer por un derrumbe en una mina de Cementos Cibao han sido rescatados con vida y posteriormente lo ingresaron en la Clínica Unión Médica del Norte, de Santiago. Se ignora su estado de salud.

Euri Rafael Mata, de 28 años y otra persona identificada como Christopher, de 26, que se cree es de origen haitiano, fueron sacados vivos por unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio Puñal, la Defensa Civil, miembros del Sistema de Emergencia 9. 1. 1 y compañeros de labores que ayudaron al rescate.

Según los reportes, el incidente se habría registrado en el área de la tolva donde los obreros supuestamente trabajaban para liberar material de yeso compactado.

La empresa propietaria de la cementera no se ha pronunciado al respecto, mientras las autoridades activaron los protocolos de emergencia para indagar más en la estructura colapsada.