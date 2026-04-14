Inundaciones mortales
Lo que reveló el alcalde tras las lluvias en Villa Altagracia
Relató que tres personas fueron arrastradas por el río Haina, de las cuales una continúa desaparecida, lo que aumenta la preocupación por más víctimas.
El alcalde Luis Pavolo solicitó la conformación de una comisión interinstitucional para atender las graves problemáticas que afectan al municipio, luego de las intensas lluvias que provocaron inundaciones, pérdidas humanas y daños materiales.
Durante una entrevista en el programa Uno más (+) Uno de Teleantillas, Pavolo y el intendente de bomberos, Ronny Javier, denunciaron que varias comunidades permanecen incomunicadas por el colapso de puentes y la destrucción de viviendas, mientras los organismos de emergencia carecen de equipos para enfrentar la crisis.
El País
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“No podemos seguir con levantamientos y promesas, necesitamos acciones concretas”, subrayó Pavolo, al tiempo que insistió en que ministerios como Agricultura, Obras Públicas, Vivienda y el Plan Social deben integrarse para dar soluciones inmediatas.
Javier relató que tres personas fueron arrastradas por el río Haina, de las cuales una continúa desaparecida, lo que aumenta la preocupación por más víctimas. Además, señalaron que el desbordamiento de 17 cañadas y la acumulación de basura agravaron las inundaciones, por lo que reclaman campañas educativas y un plan de saneamiento integral.
Ambos funcionarios coincidieron en que Villa Altagracia debe ser declarada en estado de emergencia, con el fin de garantizar asistencia a los damnificados y rehabilitar las infraestructuras que mantienen aisladas a varias comunidades.