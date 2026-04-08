El riesgo continúa: John Morales alerta sobre lluvias intensas en Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El meteorólogo John Morales explicó que las condiciones atmosféricas que afectan al país mantendrán el riesgo de lluvias intensas durante el resto de la mañana de este miércoles, aunque anticipó una mejoría parcial en horas de la tarde.

En entrevista con Noticias SIN, Morales señaló que la llegada de aire más seco a la región permitirá que el jueves sea “un día mucho más normal”, con menor riesgo de precipitaciones extremas, aunque no totalmente libre de lluvias.

El especialista indicó que gran parte del litoral sur y este del país continúa bajo fuertes aguaceros, mientras que la agencia meteorológica INDOMET mantiene avisos para el Gran Santo Domingo.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene las alertas en verde, concentrando sus esfuerzos en labores de rescate y asistencia a las personas afectadas por las inundaciones registradas durante la madrugada.

Morales reiteró que, aunque se espera una mejoría gradual, el riesgo de lluvias fuertes persiste en varias zonas del país, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.