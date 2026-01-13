Riña en Verón deja tres heridos de bala

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Policía Nacional apresó ayer en Verón, de La Altagracia, a varias personas, a los que investiga en relación a una riña en una tienda china, ubicada en la avenida Barceló, donde dos mujeres y un hombre habrán resultado heridos por impactos de bala.

Una nota de la entidad señala que entre las detenidas figura Natacha Banjamin, una haitiana de 24 años, señalada como la presunta responsable de realizar los disparos.

De acuerdo con el informe inicial, la mujer habría despojado de su arma de fuego a un vigilante privado durante un forcejeo, utilizando el revólver para herir a varias personas en el lugar, con una de las cuales se habría enfrascado en una discusión que terminó en golpes.

Según la Policía, los heridos son Carmela Bello Raúl y los haitianos Dorcelly Celimat, de 44 años, y Mayloveda Pierre, de 23.