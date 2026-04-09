Río Nigua amenaza familias en 5 de Abril, San Cristóbal

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La fuerza de las aguas del río Nigua causaron estragos significativos en el sector 5 de Abril, próximo a la cañada de Velázquez, en San Cristóbal, donde la crecida del afluente destruyó gran parte del pavimento de una calle y avanza de forma peligrosa hacia zonas habitadas, poniendo en riesgo a cientos de familias.

Las imágenes captadas en el lugar, evidencian que el río ha socavado el terreno de manera acelerada, debido a la fragilidad de la infraestructura vial y evidenciando un proceso de desgaste que preocupa.

Lo más alarmantes es el derribo total de un poste del tendido eléctrico, lo que no solo refleja la magnitud del daño, sino que representa un peligro inminente para los residentes, debido a posibles accidentes eléctricos en esa comunidad.

Al final del tramo impactado, varias viviendas siguen al borde del río y en condiciones de alta vulnerabilidad, ante el avance progresivo de las aguas que continúan “comiéndose” el terreno sin ningún tipo de contención visible.

Residentes del sector 5 de Abril han manifestado su preocupación ante la falta de intervención de las autoridades, advirtiendo que la situación podría desencadenar una tragedia si no se actúa con rapidez.

El dirigente comunitario Ramón Florentino aseguró que en múltiples ocasiones han solicitado a las autoridades la construcción de un muro de gaviones para contener el avance del río, pero sus llamados no han sido atendidos.

“Hemos ido a distintas instituciones y nadie nos ha dado respuesta; aquí lo que estamos esperando es que ocurra una desgracia para que actúen”, expresó.

Cerca de cinco mil familias habitan en esa comunidad, muchas de ellas ubicadas en zonas cercanas a la ribera del río Nigua, lo que incrementa el nivel de riesgo colectivo frente a posibles inundaciones o deslizamientos de tierra.

Piden construcción de muro

Los comunitarios hacen un llamado urgente al Gobierno, para que disponga la construcción de un muro de gaviones u otra obra de contención que permita proteger tanto la infraestructura vial como las viviendas cercanas, mitigando el impacto de futuras crecidas del ríos.

La situación demanda respuesta inmediata de las autoridades, a fin de evitar pérdidas humanas y materiales, y garantizar la seguridad de una comunidad que vive bajo la amenaza constante de un río que avanza sin control.