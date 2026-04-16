¿Pueden sacarme los órganos si me llevan a un hospital o si soy donante en la cédula? Experto aclara mitos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con la inclusión de la opción de donante de órganos en la nueva cédula, han resurgido en República Dominicana diversos mitos en torno a la donación y los trasplantes.

En una entrevista con el periódico HOY, el doctor Francisco Alcalá, docente y encargado de la División de Orientación y Difusión Masiva del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), explicó que se trata de ideas erróneas que han persistido en el tiempo.

Mito 1: “Si soy donante, me sacarán los órganos”

El especialista aclaró que esto es totalmente falso, ya que existen condiciones estrictas para que se realice una donación.

“Uno de los primeros mitos es que si tengo en mi cédula el ícono de donante me van a sacar los órganos. Es totalmente imposible porque obligatoriamente el paciente tiene que morir (de muerte cerebral) y estar hospitalizado. Tiene que ser mayor de edad y finalmente la firma de los familiares”, explicó.

En ese sentido, subrayó que, si no se cumplen estos requisitos, no es posible realizar ningún procedimiento.

Mito 2: En cualquier hospital pueden extraer órganos

Francisco Alcalá.

Alcalá también desmintió la creencia de que en cualquier centro de salud se pueden realizar este tipo de procedimientos.

“El otro mito es creer que si te llevan a un centro de salud, te van a sacar los órganos. Y no. Solamente hay tres hospitales que hacen trasplantes de donante fallecido. Fuera de ahí, ningún hospital ni clínica tiene la habilitación ni el permiso”, indicó.

Añadió que, además de la autorización, se requiere personal médico altamente capacitado.

“Lo primero es tener la habilitación, luego el permiso y después el personal médico entrenado. En nuestro país el personal médico entrenado es limitado”, sostuvo.

Mito 3: "Se roban niños para extraer órganos"

Otra de las creencias más extendidas es la supuesta vinculación entre desapariciones de menores y el tráfico de órganos.

“Otro mito es que dicen: ‘Se están robando los niños para sacarles los órganos’. Lo primero es que la ley contempla que tiene que ser mayor de 18 años. A ningún niño vivo se lo van a llevar para sacarle los órganos en uno de los centros de salud autorizados”, afirmó.

El especialista reiteró que ningún centro de salud habilitado en el país realiza procedimientos de trasplante con menores de edad.

“Ningún centro de salud autorizado va a tomar en cuenta a un niño con fines de trasplante”, agregó.

Incluso, explicó que existen casos de niños en lista de espera que no han podido recibir órganos ni siquiera de familiares cercanos por estas restricciones.

“Incluso hemos tenido casos de niños que hay en lista de espera y no han podido recibir un riñón de un hermanito porque no es mayor de edad, aunque tenga el deseo de ayudarlo”, señaló.