Robert Polanco afirma que el presidente siempre está dispuesto a proteger a los más vulnerables

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El director general de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó este sábado que el presidente Luis Abinader mantiene un firme compromiso con las familias más vulnerables del país, garantizando asistencia social a las comunidades necesitadas, sin importar la distancia.

“Por eso hoy estamos en el distrito municipal de Naranjal-Parra, con diferentes instituciones gubernamentales con servicios para esta comunidad" expresó.

Durante la jornada de inclusión social “Primero Tú”, realizada en el distrito municipal de Naranjal-Parra, en la provincia San José de Ocoa, Polanco destacó que, pese a las dificultades económicas internacionales y al aumento de los combustibles, el mandatario continúa fortaleciendo las instituciones de asistencia social para que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.

“Sin importar las dificultades que viva el país o el mundo, el presidente Luis Abinader siempre está dispuesto a atender y proteger a las familias vulnerables”, expresó el funcionario.

Asimismo, valoró como positivo el compromiso de las autoridades de esta provincia, encabezadas por la gobernadora Josefa Olivia Castillo de Peralta y el senador Aneudy Ortiz, quienes, según dijo, trabajan de manera permanente por el bienestar de sus comunidades.

Polanco recordó el respaldo brindado por el Gobierno a las familias afectadas por la vaguada del año pasado, cuando distintas instituciones acudieron en auxilio de los ciudadanos que perdieron sus ajuares y resultaron impactados por las inundaciones.

Explicó que las jornadas de inclusión social buscan acercar los servicios del Estado a las comunidades más necesitadas, especialmente a aquellas donde no existe presencia permanente de las instituciones públicas.

El funcionario aseguró que estas iniciativas continuarán desarrollándose en distintos municipios y distritos municipales de la provincia, como parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno dominicano.

Robert Polanco

Senador de la provincia Aneudy Ortiz



En tanto, el senador de la provincia, Aneudy Ortiz, expresó: “Agradezco al presidente Luis Abinader, quien ha decidido llevar a la práctica el eslogan de nuestro líder José Francisco Peña Gómez: ‘Primero la gente’”.

“Aquí estarán disponibles todos los programas sociales del Gobierno, a través de Propeep, que siempre está al servicio de los más necesitados de esta provincia y de todo el país”, precisó el legislador.

Gobernadora de San José de Ocoa



De igual modo, la gobernadora civil provincial, Josefa Olivia Castillo de Peralta, aseguró que este programa está hoy en la comunidad gracias “a ese hombre que tiene un corazón humano y cercano a la gente”, en referencia al presidente Luis Abinader y al director de Propeep, Robert Polanco.

Recorrido de supervisión



El director de Propeep, Robert Polanco, realizó un recorrido de supervisión por las distintas áreas de servicios junto al alcalde Cruz Santana, el líder comunitario Alonzo Ciprián, la gobernadora Josefa Olivia Castillo de Peralta y el senador Aneudy Ortiz, entre otras autoridades.