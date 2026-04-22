Roberto Álvarez se reúne con representante de la Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití

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El canciller Roberto Álvarez sostuvo este martes una reunión con Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) en Haití, en la que abordaron asuntos de interés común sobre la operatividad de esta misión.

El encuentro fue notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) a través de sus redes sociales.

Imágenes del encuentro

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En dicho encuentro, el ministro estuvo acompañado de los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo Fco. Rivera y Opinio Díaz.

Además varios directores de este Ministerio y el coordinador nacional de la GSF, general de brigada, Mao Enua Gómez.

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Reuniones previas



Se recuerda que Álvarez en días pasados también se reunió con Atul Khare, subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar aspectos relacionados con el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, cuyas primeras tropas llegaron el pasado 1 de abril.

En el encuentro se abordaron facilidades que podrían brindarse desde territorio dominicano, entre ellas el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de una oficina de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).

El canciller Álvarez precisó que esta cooperación con la GSF se limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana.

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La delegación de las Naciones Unidas expuso los principales elementos de la UNSOH y su función de soporte al despliegue de la GSF, así como su coordinación con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

El señor Khare estuvo acompañado por la subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de UNSOH, Daniela Kroslak; la coordinadora residente de la ONU en el país, Julia Ramírez; y otros representantes del organismo.

De su lado, el ministro Álvarez estuvo acompañado por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, así como por otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).