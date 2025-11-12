Roberto Fulcar respalda al doctor Jorge Asjana para la Rectoría de la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El destacado educador, intelectual y estratega doctor Roberto Fulcar, con amplio liderazgo en la comunidad educativa y académica nacional y reconocido internacionalmente, oficializó este jueves su respaldo al doctor Jorge Asjana David como candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el periodo 2026-2030, durante un acto celebrado en un salón de eventos del Distrito Nacional.

El encuentro reunió a decenas de intelectuales, docentes, dirigentes académicos y personalidades de la vida pública nacional, en un ambiente de reflexión y compromiso con el futuro de la educación superior pública del país.

Durante el acto, el doctor Roberto Fulcar, exministro de Educación y figura clave en el triunfo electoral del 2020 como coordinador general de campaña del PRM, destacó las cualidades académicas, éticas y de liderazgo del doctor Jorge Asjana, a quien definió como un hombre de visión moderna, sensibilidad humana y profundo compromiso institucional.

“Apoyo esta candidatura esperanzado en que la Primada de América se eche al hombro el rol histórico de ser vanguardia del desarrollo científico y social con inclusión, de la República Dominicana”, expresó el doctor Roberto Fulcar, reafirmando su confianza en la capacidad de Asjana para encabezar una transformación universitaria sostenida en la excelencia académica, la ética y la innovación.

Roberto Fulcar respalda al doctor Jorge Asjana para la Rectoría de la UASDFuente externa

Asjana agradece respaldo de Fulcar y destaca su importancia estratégica

Por su parte, el doctor Jorge Asjana David valoró la decisión del doctor Fulcar como un respaldo trascendental para su proyecto, no solo por la dimensión política e intelectual del exministro, sino también por su visión de país.

“El apoyo de una persona con la influencia política, liderazgo, capacidad estratégica y reconocimiento internacional como el doctor Roberto Fulcar es fundamental, no solo para una amplia victoria de nuestro proyecto en la UASD, sino para ayudar en el diseño estratégico y la apertura de puertas en favor de transformar la universidad”, afirmó Asjana.

El académico resaltó que esta alianza representa una convergencia de propósitos: modernizar la UASD, fortalecer su vínculo con la sociedad y consolidar su papel como centro de innovación y desarrollo científico al servicio del país.

Trayectoria y visión de transformación

El doctor Jorge Asjana David es un académico de larga trayectoria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde ha desempeñado importantes funciones que han impactado la calidad académica y la gestión institucional. Fue Vicerrector Docente (2011–2018), Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (2005–2011) y Director de la Escuela de Ciencias Morfológicas (1999–2005), cargos desde los cuales impulsó reformas educativas, fortaleció la investigación científica y promovió la profesionalización docente.

Comprometido con la modernización universitaria, impulsa la iniciativa “Papel Cero”, que busca digitalizar los procesos académicos y administrativos, eliminar el uso de papel y promover la sostenibilidad ambiental. Asimismo, ha propuesto la creación de una “Finca de Emprendimiento Universitario”, que servirá de incubadora para micro, pequeñas y medianas empresas, conectando la formación académica con la economía productiva nacional.

Su visión combina excelencia académica, innovación tecnológica, sostenibilidad y compromiso social, posicionándolo como el candidato más preparado para dirigir la universidad hacia los desafíos del siglo XXI.

Un respaldo con trascendencia nacional

El respaldo del doctor Roberto Fulcar al proyecto de Jorge Asjana marca un punto de inflexión en el proceso electoral universitario. La coincidencia entre ambos líderes en torno a los valores de educación de calidad, transformación institucional y desarrollo humano sostenible, proyecta una nueva etapa de colaboración entre la academia y los sectores sociales.

El acto concluyó con un llamado a la unidad de la comunidad universitaria y a consolidar una UASD más moderna, inclusiva y comprometida con el progreso nacional.

Fulcar subrayó que la UASD debe consolidarse como el mayor motor del desarrollo humano, científico y democrático del país, y que para lograrlo necesita una dirección con visión estratégica, capacidad de diálogo y apertura a los nuevos paradigmas de la educación superior.

“En tiempos donde el conocimiento se redefine a la velocidad de la tecnología, la universidad necesita liderazgo responsable, ético y transformador. Jorge Asjana ha demostrado en su trayectoria que no solo conoce la UASD, sino que la siente, la respeta y la proyecta hacia el futuro”, puntualizó.