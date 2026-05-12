Roberto Santana desmiente supuesto suicidio de Santiago Hazim y revela a qué se debió la información

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El director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, negó este lunes las informaciones que circulaban sobre un supuesto intento de suicidio del principal encartado por presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, que cumple coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Santana afirmó que esas versiones carecen de veracidad y sostuvo que el señalado permanece estable.

El director también explicó que Hazim y los demás involucrados en el expediente judicial continúan recluidos en el área de observación del recinto penitenciario.

El titular de la DGSPC señaló que los internos cumplen con las rutinas y actividades contempladas en el reglamento del centro, manteniendo una conducta ajustada a las normas establecidas.

Indicó además que, tras difundirse el rumor, se autorizó al exfuncionario a comunicarse con sus familiares para confirmar que se encontraba en buen estado físico.

La entidad atribuyó la difusión de estas informaciones a intentos de desacreditar el proceso de reforma penitenciaria que se desarrolla en el país.

Santana recordó que anteriormente también se divulgaron versiones incorrectas sobre la ubicación de los detenidos y alegados privilegios dentro del penal, situaciones que, según dijo, fueron descartadas luego de las verificaciones realizadas por las autoridades.

En la actualidad, los imputados vinculados al caso Senasa permanecen en una zona aislada del complejo carcelario, bajo supervisión y vigilancia permanente mientras avanza el proceso judicial en su contra.