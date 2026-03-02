Robo en San Cristóbal: qué rango tienen los policías acusados y cómo se produjo el hecho

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que entre los agentes de la institución suspendidos —cuyos nombres no fueron revelados— por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada figuran un coronel, un capitán y varios alistados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles de este caso, no sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional”, manifestó.

Asimismo, al ser preguntado sobre en qué circunstancias se produjo el hecho, el vocero respondió: “Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada”.

Pesqueira, además, agregó que la investigación que ejecutan la Policía y el órgano persecutor en torno al suceso aún se encuentra en una fase secreta, y que conforme avance se darán a conocer mayores detalles.

“Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles”, dijo.

Se resisten a la reforma

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que, pese a los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios institucionales.

“Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio. Y por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad”, declaró.

Las declaraciones de ambos funcionarios fueron ofrecidas tras una misa con motivo de la conmemoración del 90 aniversario de la Policía Nacional.