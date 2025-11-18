Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Rosalía Sosa declina sus aspiraciones rectora UASD

Olga Vergés
La vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD ), Rosalía Sosa, declinó de sus aspiraciones para la rectoría, en respaldo al proyecto de Jorge Asjana, para el período 2026-2030.

La alianza fue pactada en un acto, junto a candidatos que aspiran a dirigir las nueve facultades.

En la intervención, Sosa dijo que respalda a Asjana, por su espíritu de unidad y a que responde a una visión compartida de continuidad, innovación y fortalecimiento académico.

Mientras, Asjana definió la propuesta como una de las mejores opciones que puede liderar la UASD, debido a su trayectoria en la educación. Ambos líderes apuestan por una universidad más unida.. 6

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

