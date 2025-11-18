Rosalía Sosa declina sus aspiraciones rectora UASD

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD ), Rosalía Sosa, declinó de sus aspiraciones para la rectoría, en respaldo al proyecto de Jorge Asjana, para el período 2026-2030.

La alianza fue pactada en un acto, junto a candidatos que aspiran a dirigir las nueve facultades.

En la intervención, Sosa dijo que respalda a Asjana, por su espíritu de unidad y a que responde a una visión compartida de continuidad, innovación y fortalecimiento académico.

Mientras, Asjana definió la propuesta como una de las mejores opciones que puede liderar la UASD, debido a su trayectoria en la educación. Ambos líderes apuestan por una universidad más unida.. 6