RSE reconoce empresas por su red de voluntariado

Conexión RSE reconoció a cuatro empresas por comunicar la contribución social del voluntariado, en un acto realizado junto a Compromiso Comunitario de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Las empresas reconocidas fueron el Banco Popular Dominicano, por visibilizar a sus voluntarios en jornadas de reforestación; la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por promover un servicio solidario inclusivo; la Asociación Cibao, por impulsar el voluntariado ambiental; y la generadora EGE Haina, por fomentar la responsabilidad con el entorno.

La actividad celebró la divulgación de iniciativas de participación cívica y su impacto en la construcción de una sociedad más solidaria. Conexión RSE es una plataforma digital dedicada a la comunicación sobre sostenibilidad y participación ciudadana.