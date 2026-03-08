Rubby Pérez cumpliría hoy 70 años: los emotivos mensajes de sus hijas a 11 meses del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un día como hoy, 8 de marzo, el destacado merenguero dominicano Rubby Pérez habría cumplido 70 años.

La fecha llega a 11 meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde el artista perdió la vida, un hecho que conmocionó al país y al mundo de la música.

En lo que sería su primer cumpleaños sin él en el plano terrenal, sus hijas le dedicaron emotivos mensajes recordando su legado y el amor que dejó en sus vidas.

El mensaje de Ana Beatriz

Ana Beatriz Pérez recordó con nostalgia las celebraciones de cumpleaños que solía compartir con su padre y confesó que daría cualquier cosa por vivir un año más a su lado.

“Un día como hoy estaría llamándote para cantarte feliz cumpleaños junto a mis amigas en el colegio. Te vería sonriendo mientras nos das las gracias y nos bendices a cada una”, escribió.

También recordó los momentos sencillos que vivían en familia.

“Siempre eran momentos tan simples pero tan especiales, de esos que uno piensa que se repetirán todos los años. Hoy daría cualquier cosa por poder vivir uno más contigo. Hoy no puedo llamarte ni darte ese abrazo, pero sí puedo recordarte y agradecer por todos los momentos que me regalaste. Cada recuerdo contigo vive conmigo todos los días”, expresó.

El homenaje de Zulinka

Por su parte, su hija Zulinka Pérez también compartió un extenso y emotivo mensaje en el que explicó que este año decidió no publicar fotografías del artista, sino recordarlo desde lo vivido.

“Cada año, con la ilusión de siempre, ponía una foto tuya para desearte feliz cumpleaños… pero este año algo es diferente”, escribió.

Zulinka explicó que optó por compartir una imagen tomada desde un avión, mirando al cielo que, según expresó, es el lugar donde cree que ahora se encuentran su padre y su madre.

“No subiré fotos, de las tantas que tengo, porque existen momentos que no se cuentan con fotos, se cuentan con lo vivido. Momentos que se quedan grabados en el corazón, en la memoria, en el alma. Y este año, aunque no te tengo físicamente, siento tu esencia, papi. Siento que estás aquí, conmigo, en cada latido, en cada pensamiento, en cada lágrima.”, indicó.

En su mensaje también agradeció por los años que pudo compartir con su padre.

“Gracias, padre mío, por permitirme ser quien fui contigo, por cada conversación que solo tú y yo sabemos, por ser mi columna cada día”, expresó.

Continuó: "Me dejaste sentada en la ventana, tal cual lo hacías cuando yo era pequeña y te ibas de viaje, en ese momento mami estaba ahí para calmarme y decirme que pronto regresarías, pero esta vez no fue así".

La joven confesó además que este cumpleaños sería distinto.

“Y aunque ya no estás aquí, físicamente, tu amor, tu legado, tu esencia, siguen vivos en mí. Y es ahí donde celebro, donde te recuerdo, donde te amo. Porque aunque este año es diferente, tu amor es eterno, y siempre estará conmigo”, escribió.

Zulinka concluyó su mensaje recordando que, aunque su padre ya no está físicamente, su amor y su legado permanecen.