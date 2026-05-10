“El ruido nos ha vuelto violentos”: ciudadanos se manifiestan contra los ruidos molestos en la Zona Colonial

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Decenas de ciudadanos participaron este domingo en la marcha convocada por el movimiento Vecinos Contra el Ruido en el Parque Independencia, en la Zona Colonial, para exigir mayor control sobre los ruidos excesivos y la contaminación sonora que afecta distintos sectores del país.

Durante la actividad, los manifestantes reclamaron que las autoridades hagan cumplir las leyes vigentes relacionadas con los ruidos nocivos y molestos, al considerar que la población vive constantemente afectada por la falta de control.

“Queremos vivir en paz”: ciudadanos marchan contra los ruidos molestos en la Zona Colonial

“Nosotros estamos aquí para que las autoridades cumplan con su rol. Nuestros derechos humanos también son vivir en paz y tranquilidad. Es responsabilidad de las autoridades hacer cumplir la ley”, expresó uno de los participantes de la protesta.

Los ciudadanos aseguraron que esa es la principal razón de la movilización, debido a que, según afirmaron, “no están haciendo absolutamente nada” para enfrentar la problemática en muchos sectores.

La marcha, organizada por el colectivo Vecinos Contra el Ruido, se desarrolló de manera pacífica, con pancartas y consignas a favor del derecho al descanso y a un ambiente sano.

Durante la actividad también hubo respaldo a las acciones impulsadas desde el Ministerio de Interior y Policía para enfrentar la contaminación acústica. Algunos participantes defendieron la gestión de la ministra Faride Raful, señalando que ha intentado hacer cumplir las normativas existentes.

Agentes en el lugar de la movilizaciónJosé de León

“La ley siempre ha estado ahí. Nosotros apoyamos 100% todo lo que está haciendo la ministra a favor de la tranquilidad y la paz de los barrios y de los ciudadanos dominicanos”, manifestó otro de los asistentes.

Días antes de la movilización, la directora del colectivo, Rossemary Bonifacio, había explicado que el objetivo de la jornada era visibilizar el impacto del ruido excesivo en la salud y en la convivencia ciudadana, además de exigir el respeto a las disposiciones legales sobre contaminación sonora.

Los organizadores calificaron la actividad como una de las primeras movilizaciones ciudadanas centradas exclusivamente en reclamar el cumplimiento de las normas contra la contaminación acústica en República Dominicana.