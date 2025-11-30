Ruta Navideña: mire aquí los primeros sectores y todo lo que hicieron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, encabezaron el jueves, viernes y sábado un recorrido navideño que incluyó almuerzos comunitarios en Los Guaricamos, Cristo Rey y Monte Plata, donde compartieron con cientos de líderes y representantes locales.

A lo largo del recorrido, miles de comunitarios participaron en actividades que incluyeron almuerzo navideño, música, rifas y encuentros de cercanía, llevando alegría a las familias de estas demarcaciones.

Andrés Bautista destacó que estas jornadas responden a la disposición del presidente Luis Abinader de que “ningún dominicano se quede sin su cena navideña”. Explicó que, por instrucciones presidenciales, el Gobierno entregará 2.6 millones de bonos navideños y 1.5 millones de raciones de comida en todo el país.