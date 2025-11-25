¿Para sacar el Gobierno? Detalles de la marcha convocada por la Fuerza del Pueblo contra apagones y otros puntos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo: - El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el próximo 30 de noviembre el partido liderado por Leonel Fernández, le dará una señal contundente al desgobierno del PRM, donde el país saldrá a las calles y marchará contra los apagones, la inseguridad ciudadana, y el alto costo de la vida. También, por la indexación de los salarios, la falta de agua potable, los altos costos de los medicamentos y demás temas que agobian a la ciudadanía.

“Tenemos que ponernos en pie de lucha y esa lucha se va a iniciar en las calles dominicanas, donde nos reclama el pueblo para sacar a este gobierno del PRM, y el domingo 30 todos debemos marchar abrazados al pueblo, a nuestro líder para darle una señal contundente al gobierno, que tiene al país entre la espada y la pared, no vamos a seguir soportándoles al PRM sus allantes, no le vamos soportar que gaste diez mil millones de pesos en publicidad, mientras todo se cae a pedazos”, sostuvo Jiménez Peña.

Agregó que mientras el PRM derrocha millones, los hospitales se caen a pedazos, las escuelas, el Metro de Santo Domingo, mientras este gobierno indolente no hace nada para resolver, sino que vive improvisando.

El dirigente político reseñó que la marcha recorrerá los barrios de la parte norte del Distrito Nacional y terminará en la avenida México. Esas declaraciones fueron ofrecidas en una juramentación en Santo Domingo Norte, donde quedaron juramentados en la Fuerza del Pueblo, importantes exdirigentes del PRM, PLD, PNVC, y demás partidos políticos.