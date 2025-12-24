Muchos salieron a pueblos para pasar la Nochebuena

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Ayer, la capital dominicana vivió una intensa jornada marcada por el desplazamiento masivo de personas que, desde las paradas de autobuses, viajaron hacia sus pueblos para compartir la Nochebuena con sus seres queridos. Las paradas del sur, este y del Cibao, en la avenida Duarte del Distrito Nacional, estuvieron concurridas desde tempranas horas de la mañana. El flujo de pasajeros fue considerable en los vehículos que se dirigían hacia las provincias, lo que provocó largos entaponamientos en las vías.

A pesar de ello, los viajeros lograron llegar a tiempo a sus terminales y conservar la tradición de pasar las festividades en familia, como fue el caso de José Manuel Agramonte, quien llegó temprano para poder salir a tiempo hacia Santiago Rodríguez. Rosairis Cabrera expresó que pasará varios en Higuey por ser una tradición que hace cada año. ¿Los planes? Quedarme aquí en la capital y disfrutar en familia externo José de León mientras esperaba su pase para trasladarse hacia Punta Cana.

En las paradas del transporte público hacia Elías Piña, San Juan de la Maguana, Barahona, Neiba y Hondo Valle, en el suroeste del país escuchar buena música y saborear los platos típicos de la fecha son parte de las tradiciones que marcan la navidad según las personas consultadas.

precios no subiran

Alfredo Pulinario Hijo, presidente del Grupo de Empresas de Transporte, garantizó que el precio de los pasajes no sufrirá aumentos durante las festividades navideñas en ninguna de las 185 compañías que conforman.

El directivo aseguró que el servicio se mantendrá para los usuarios cumpliendo con el proyecto fundado por su padre el cual opera bajo la marca Mochotran, y administra los corredores de las avenidas Charles de Gaulle y Winston Churchill. Otros operadores consultados dijeron que “Aquí no se sube el pasaje. Mantenemos el mismo costo para que la gente pueda viajar tranquila”. expresaron.6