Salió a casa de una amiga y desde entonces nadie sabe de ella

En medio de la desesperación, familiares de la joven Yessica Pamela (Lorena) Cruz Valenzuela, de 20 años, informaron este martes sobre su desaparición, luego de que saliera de su residencia por última vez el pasado domingo 8 de marzo en el sector Los Girasoles II, en el Distrito Nacional.

Según relatan sus familiares, la joven salió de su residencia cerca de las 7:00 de la mañana. Iba vestida con un pantalón negro y una blusa azul, al momento de abordar un vehículo marca Toyota Corolla, color rojo, supuestamente con destino a la casa de una amiga que reside en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Sin embargo, nunca llegó al lugar y, desde entonces, no se tienen noticias suyas.

Su hermano, Jesús Alberto Cruz Valenzuela, señaló que el pasado lunes realizó la denuncia ante el Centro de Recepción de Denuncias y Atención al Ciudadano (Dicrim) de la Policía Nacional, pero que hasta el momento se desconoce su paradero y aún no ha regresado a su residencia.

La familia de la joven ha solicitado la colaboración de las autoridades y de todos los ciudadanos para ayudar a localizarla, e instó a quienes posean información sobre su paradero a comunicarse con el destacamento policial más cercano.

Asimismo, pusieron a disposición los números de teléfono (849) 655-1035 y (829) 347-2563, a nombre de Jorge (Gregori) y Jesús Alberto Cruz Valenzuela, hermanos de la desaparecida.

Sus allegados la definieron como una joven tranquila que cursa el Programa Inglés por Inmersión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), además de un curso de francés.

Por su parte, los vecinos manifestaron estar horrorizados por la situación y han alzado su voz para pedir mayor celeridad en las investigaciones.