¿Salir con prendas es una provocación a los delincuentes? La alerta del coronel de Santiago

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana continúa enfrentando un preocupante clima de inseguridad, donde frecuentes casos de atracos dejan víctimas y mantienen a la ciudadanía en alerta.

En este contexto, el director regional de la Policía Nacional en Santiago, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, realizó una advertencia sobre conductas que, según explicó, pueden incrementar el riesgo de convertirse en blanco de la delincuencia.

El oficial señaló que exhibir joyas de alto valor en espacios públicos puede atraer a delincuentes.

“Usar cinco o seis millones de pesos en prendas motiva a los delincuentes. No es una justificación, estamos trabajando de manera preventiva”, afirmó.

Añadió que hay situaciones en las que la ostentación puede convertirse en un factor que expone innecesariamente a las personas.

“Hay casos que son de provocación”, expresó, al referirse a incidentes recientes donde las víctimas portaban objetos de gran valor.

Jiménez Reynoso aseguró que la institución continúa reforzando las labores de seguridad y prevención para contrarrestar la delincuencia, mientras pide a la población adoptar medidas prudentes para evitar riesgos adicionales.