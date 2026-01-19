Salud, alimentación y educación empeoran

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Salud, alimentación y educación, considerados pilares para el progreso y el desarrollo de cualquier nación, continúan con serias deficiencias en República Dominicana y sin atisbo de mejora, según ciudadanos consultados la mañana de este domingo.

Durante un recorrido realizado por este medio en el mercado de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, transeúntes ofrecieron su percepción sobre la situación actual del país y coincidieron, en su mayoría, en que “sobrevivir” es casi un deporte extremo para quienes forman parte de la masa pobre.

Al ser abordados sobre el acceso a servicios básicos como comida, salud y educación, la reacción de muchos fue sarcástica, al recordar el eslogan de campaña: “El Gobierno del cambio”, utilizado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Aseguran que lejos de mejorar su estilo de vida, lo que ocurre es que la crisis económica ha agudizado en sus hogares.

“Cuando ellos necesitan el voto, vienen y te hablan bonito y te proyectan como van a mejorar las cosas, pero a la larga pasan los años y no se ve ese cambio que nos prometieron. Las cosas se ponen cada vez más duras para los pobres”, señaló Rafael Antonio.

En tanto, Cecilio Rodríguez manifestó que la situación económica empeora día tras día y que mil pesos no alcanzan siquiera para preparar la comida de un día.

“Mira cómo está el costo de la vida en este Gobierno, la canasta básica tiene que estar por los 50 mil pesos y la tarjeta de los pobres (subsidio social de Supérate), uno supuestamente califica, pero al final nunca llega”, se quejó el señor Rodríguez.

Hospitales sin materiales y escuelas sin cupo

En materia de salud, una señora identificada como Milagros denunció la precariedad de los centros sanitarios, al relatar que hace unas semanas una de sus hijas no pudo ser atendida en un hospital, debido al increíble detalle de que el personal no contaba con guantes quirúrgicos para brindarle asistencia.

“A veces no tienen ni siquiera los calmantes o los materiales para atender a los pacientes y tiene uno que salir a las farmacias y comprarlo para que lo puedan atender”, explicó.

Respecto a la educación, Alba, madre de seis hijos expuso las dificultades que enfrenta cada año para inscribirlos en la escuela, por falta de cupo.

Indicó que producto de la saturación de las salas de clases en mayoría están ocupadas por estudiantes extranjeros, uno de sus hijos tuvo que ser matriculado para recibir docencia los sábados, lo que consideró una clara muestra de las limitaciones del sistema educativo público del país.