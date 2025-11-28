Salud busca garantizar más cobertura sangre afiliados

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud hace esfuerzos por lograr que el Sistema de Seguridad Social disponga la cobertura de la sangre a los afiliados. La información la ofreció el doctor Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional, quien asegura que el Estado sí tiene una política de sangre y que se está avanzando en el tema.

Asegura que crear la cultura de donación de sangre en un país requiere años y pone como ejemplo a España, nación con la mayor tasa de donación del mundo, con 28 donaciones por cada 1,000 habitantes. Para lograr este propósito, dijo, iniciaron la campaña de donación voluntaria en la década de 1990, es decir, les tomó más de 30 años.

En la República Dominicana durante más de 20 años las tasas de donación global y voluntaria arrojaban datos que colocaban al país en los últimos lugares en cuanto a donación de sangre, con un déficit de más de 100,000 unidades por año. Sing asegura que la tasa de donación global era de 9.4 donaciones por cada 1,000 habitantes, y la voluntaria de 0.01 por cada 1,000 habitantes.

En ese orden, el Hemocentro Nacional inició estrategias de promoción a partir del 2020 en universidades, iglesias, escuelas, colegios, ONGs y juntas de vecinos, explicó Sing.

Antes y después

En el año 2019, el país ocupaba el lugar número 19 de los 21 países que reportaban donación global de sangre. A partir del 2023, por las estrategias y la unificación de la red pública de sangre junto al Hemocentro Nacional, se fortaleció la creación de clubes de donantes, asegura. Se realizaron talleres y charlas de motivación y sensibilización a nivel nacional, lo que incrementó sustancialmente tanto la tasa de donación global (15 donaciones por cada 1,000 habitantes).

Avances

A la fecha se han logrado 29 acuerdos de promoción de la donación voluntaria de sangre, hay 220 clubes de donantes, han dado 1,141 charlas, 170,000 personas sensibilizadas, 778 jornadas de donación, 53,971 donantes registrados y 38,437 donaciones colectadas.

Asimismo, 50,586 hemocomponentes producidos, 35,255 hemocomponentes despachados y se ha generado un ahorro al gasto de bolsillo a la población de RD$242,134,000.