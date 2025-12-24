Salud insta a evitar alcohol en menores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud instó a la población a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, en especial en menores de edad y mujeres embarazadas, y a mantener una alimentación segura y equilibrada durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de evitar intoxicaciones y otras complicaciones.

La exhortación fue realizada mediante un documento por Patricia Grullón, encargada de la División de Nutrición del Ministerio de Salud, y la nutrióloga infantil Massiel Álvarez.

Grullón explicó que la Navidad suele estar asociada a un aumento del consumo de alimentos y bebidas fuera de la rutina habitual, por lo que recomendó priorizar la moderación, la planificación y una hidratación adecuada, preferiblemente con agua, y evitar las prohibiciones estrictas que pueden generar ansiedad.

“Durante las festividades navideñas no es prohibir alimentos, sino planificar, moderar las porciones y mantener una buena hidratación, de manera que las familias puedan disfrutar sin comprometer su salud”, indicó.

En cuanto al consumo de alcohol, las especialistas advirtieron sobre los riesgos graves que representa para los menores de edad y las mujeres embarazadas, ya que puede provocar intoxicaciones, afectar el desarrollo fetal y generar consecuencias irreversibles para la salud, por lo que instaron a ejercer una supervisión responsable durante las celebraciones.