Salud Pública advierte: el norovirus se propaga con rapidez

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública difundió este sábado una campaña informativa sobre el norovirus, uno de los virus más comunes y contagiosos que afectan el sistema digestivo.

La institución explicó que el norovirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en el mundo, una inflamación del estómago y los intestinos que provoca síntomas como vómitos y diarrea.

El mensaje advierte que suele aparecer en brotes, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas, como escuelas, hospitales, hoteles y cruceros.

La campaña también detalla las formas de transmisión del virus, que se propaga con facilidad mediante contacto directo con una persona infectada, consumo de alimentos o agua contaminados y superficies contaminadas. Se subraya que basta una pequeña cantidad del virus para provocar el contagio, lo que facilita su rápida propagación.

El Ministerio recordó que la prevención es fundamental y recomendó reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y el consumo seguro de alimentos y agua. Asimismo, instó a la población a acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas gastrointestinales, para recibir atención oportuna y evitar la propagación del virus.