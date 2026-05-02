Salud Pública cierra más de 500 centros de salud y estéticas por incumplir normas sanitarias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, informó que ha dispuesto el cese de servicios de 501 establecimientos de salud y servicios estéticos a nivel nacional, desde el año 2024 hasta abril de 2026, por violaciones a lo establecido en la Ley General de Salud 42-01 y las normativas vigentes.

De acuerdo con los informes técnicos, las intervenciones se desglosan de la siguiente manera: 281 centros cerrados en 2024, 177 en 2025 y 43 en lo que va de 2026, como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario.

La entidad indicó que estas medidas se adoptan tras detectarse irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, evidenciando que una gran parte de los establecimientos intervenidos operaban sin licencia de habilitación sanitaria o con permisos vencidos.

Entre los establecimientos clausurados figuran centros médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, clínicas y centros de medicina estética, estudios de tatuajes y consultorios privados, ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Herrera, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Bávaro, La Altagracia, Monseñor Nouel, entre otras demarcaciones.

De acuerdo con los informes de inspección, las principales causas de cierre incluyen la operación sin licencia de habilitación sanitaria, permisos vencidos, alteraciones de infraestructuras no autorizadas, violación de la cartera de servicios autorizadas, casos bajo investigación, incluyendo fallecimientos en algunos centros, así como denuncias por irregularidades en los servicios y violaciones a la Ley 42-01.

Asimismo, se destacan casos relevantes como el cierre de bancos de sangre que operaban sin autorización, clínicas estéticas con denuncias y procedimientos no regulados, así como centros quirúrgicos que no cumplían con las condiciones básicas para su funcionamiento.

Como parte de las acciones más recientes, el Ministerio de Salud informó que en abril de 2026 fueron cerrados varios establecimientos por incumplimiento de las normativas sanitarias. Entre estos figuran Aplas American Plastic Surgery, por deficiencias en el manejo de desechos y realización de cambios en su infraestructura sin la debida autorización; y Clideme, Clínica de Especialidades Médicas y Esteticas, por incumplimiento de la Ley General de Salud, al realizar procedimientos estéticos, modificaciones internas sin autorización.

Asimismo, se dispuso el cierre de Anatómica de Trasplante Capilar, en La Romana, tras detectarse personal extranjero laborando sin la debida autorización; y de la Clínica Guzmán, en Jacagua, donde se ordenó el cese de servicios en el quirófano por no contar con la infraestructura adecuada y operar una cámara hiperbárica no autorizada.

En cuanto a servicios de sangre, fueron clausurados el Banco de Sangre Jireh, en Santo Domingo; el Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida, en San Francisco de Macorís, así como el Banco de Sangre Cibao 24/7, por operar sin la habilitación correspondiente.

El ente rector de salud indicó que en más del 80 % de los casos se aplicó el cese de servicios acompañado de citación, mientras que otros establecimientos recibieron plazos para corregir irregularidades o iniciar procesos de regularización.

En ese sentido, el Ministerio de Salud reiteró que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, con el objetivo de garantizar servicios seguros, de calidad y apegados a las normativas vigentes, protegiendo la salud de la población. Al mismo tiempo, exhortó a los prestadores de servicios a cumplir con los requisitos de habilitación establecidos.