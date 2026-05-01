Salud Pública extiende plazo para el Concurso Nacional de Residencias Médicas 2026

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una prórroga para el proceso de aplicación al Concurso Nacional de Residencias Médicas 2026, otorgando a los aspirantes una nueva oportunidad para completar su registro y el depósito de documentos.

Según el aviso oficial de la institución, el nuevo plazo se extiende hasta el miércoles 6 de mayo de 2026, a las 11:59 p.m. Originalmente, el proceso estaba pautado para concluir el 1 de mayo, pero la extensión busca asegurar que todos los médicos interesados puedan finalizar su postulación de manera correcta a través de la plataforma digital psrm.msp.gob.do.

Amplia oferta académica

Para este ciclo, el Ministerio ha puesto a disposición un total de 1,400 plazas distribuidas en diversas categorías para fortalecer el sistema de salud nacional:

Especialidades disponibles: Incluyen áreas troncales y críticas como Anestesiología, Cirugía General y Trasplante, Medicina Familiar, Medicina Crítica (Cuidados Intensivos), Pediatría, Psiquiatría y Geriatría, entre otras.

Subespecialidades: La convocatoria también abarca programas avanzados como Anestesiología Pediátrica, Cardiología Pediátrica, Cirugía Vascular, Neurología Pediátrica, Cuidados Intensivos Cardiovasculares y Urología Oncológica.

Requisitos clave

Para participar, los médicos deben haber aprobado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (ENURM) con una calificación mínima de 60 puntos. Las autoridades recordaron que el proceso de inscripción es exclusivamente virtual, facilitando el acceso a los profesionales de todo el país.