¿Salvarías una vida? Luis Jerameel necesita ayuda urgente para una cirugía cardiovascular

l señor Luis Jerameel Beltré Pérez necesita ayuda urgente para una cirugía cardiovascular que podría salvarle la vida. A sus 54 años, este padre de familia, residente en Puerto Plata, enfrenta una delicada condición médica que requiere el reemplazo inmediato de su arteria aorta mediante una prótesis especializada.

Con un seguro médico que no cubre el procedimiento y recursos económicos limitados, su familia atraviesa momentos de profunda angustia mientras lucha contrarreloj para reunir los fondos necesarios.

La intervención tiene un costo cercano a los dos millones de pesos, monto que incluye únicamente el implante, sin contemplar los honorarios médicos ni los gastos de hospitalización.

Luis fue diagnosticado con un síndrome aórtico que exige la colocación urgente de una prótesis en la aorta torácica. Su estado de salud es tan crítico que, tras permanecer 12 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Unión Médica del Norte, en Santiago, fue dado de alta bajo riesgo debido a la imposibilidad de adquirir el implante a tiempo.

Su esposa, Rosa Albania Álvarez, explica con profunda preocupación que el dinero es lo único que los ha detenido en este proceso. “Estamos al límite del tiempo”, insiste. Señala que la pieza ya fue solicitada, pero no podrá ser utilizada hasta que se complete el pago.

Ante esta situación desesperada, la familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo ingresando al siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/donacion-urgente-para-cirugia-cardiovascular-de-familiar

El diagnóstico de Luis Jerameel —una afección severa de la aorta— conlleva un riesgo potencialmente mortal. De no tratarse a tiempo, puede derivar en hemorragias internas, fallo multiorgánico o incluso la muerte, según advierten especialistas.

Luis Jerameel es el pilar de su hogar. Su ausencia o deterioro físico tendría un impacto devastador en su esposa y sus tres hijos. Por ello, la familia hace un llamado urgente a la solidaridad colectiva.

Para más información o contacto directo, pueden comunicarse al número de teléfono de su esposa: (829) 361-9666.