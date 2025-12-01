San Cristóbal fortalece su seguridad: Movilizan 933 agentes y expanden su vigilancia tecnológica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fuerza de Tarea de Seguridad del Gobierno ha intensificado la lucha contra la delincuencia en la provincia de San Cristóbal, con un incremento sostenido en el patrullaje, la realización de acciones tácticas y la expansión del sistema de videovigilancia.

Los operativos especiales, que iniciaron el pasado 7 de noviembre, han resultado en la incorporación de 216 nuevos agentes policiales, elevando el total de efectivos desplegados en la provincia a 933. Estos agentes tienen la misión de preservar el orden y prevenir el delito.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que estas jornadas operativas se llevan a cabo todas las noches hasta el amanecer y serán reforzadas continuamente para garantizar una mayor seguridad ciudadana en San Cristóbal.

La información fue revelada por Raful durante la reunión número 117 de Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que se celebró por segunda vez en esta provincia. La funcionaria destacó, además, que el presidente de la República, Luis Abinader, participó de forma virtual en el encuentro, demostrando un seguimiento estricto a las acciones preventivas.

Raful anunció también que la videovigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que actualmente cuenta con 412 cámaras en San Cristóbal, será ampliada con 100 nuevos puntos de monitoreo, lo que permitirá una vigilancia más amplia y una respuesta más efectiva ante incidentes.

En materia de movilidad, se integraron 20 camionetas al patrullaje. El sector empresarial aportó 10 motocicletas, a las que se suma otra donada por la Alcaldía del municipio cabecera. En las próximas semanas se sumarán 15 motocicletas adicionales y una camioneta. Asimismo, se realiza un diagnóstico para la regulación de semáforos que se encuentran en estado irregular.

La ministra informó que la Procuraduría General inaugurará una Fiscalía Comunitaria en Haina el próximo 16 de diciembre, lo que ampliará el acceso a servicios de justicia para los residentes de la provincia.

Resultados operativos obtenidos en menos de un mes:

- 18,470 personas depuradas.

-204 detenidos.

- 22 allanamientos realizados.

- 18 órdenes judiciales ejecutadas.

- 3,476 verificaciones biométricas.

- 20 armas de fuego incautadas.

- 33 armas blancas decomisadas.

- 8 balanzas y 7 radios incautados.

- Más de 49,000 gramos de drogas incautadas en localidades como Cambita, Madre Vieja, Quita Sueño, Barsequillo y La Jeringa.

Homicidios a la baja

La ministra Faride Raful informó que, según el mapa de calor delictivo, la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 8.08, con 28 provincias por debajo de un dígito y solo 6 por encima. Estas cifras representan una mejora significativa en comparación con tasas registradas en periodos anteriores.