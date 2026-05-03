“¿Para dónde vamos? Para San Juan”: así partieron desde Santo Domingo hacia marcha contra minería

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo la consigna “¿Para dónde vamos? Para San Juan”, un grupo de ciudadanos junto al movimiento Antigua Orden salió desde Santo Domingo para participar en la marcha convocada este domingo en San Juan de la Maguana contra la explotación minera y en defensa del agua y los recursos naturales.

La movilización está pautada para iniciar a la 1:00 de la tarde y ha sido convocada por el Movimiento Acción de la Zona Norte en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en la provincia San Juan.

A través de redes sociales, Antigua Orden compartió un video de la salida de decenas de personas con el mensaje: “San Juan es el camino”.

La convocatoria también ha recibido respaldo de distintos sectores sociales, figuras públicas y autoridades locales. El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, confirmó que participará en la jornada e hizo un llamado a que la actividad transcurra de manera pacífica.

Fuerte presencia policial y militar

Horas antes del inicio de la movilización, un amplio contingente policial y militar fue desplegado en San Juan de la Maguana.

Según videos difundidos por la agencia Ecoturismo San Juan, desde la noche del sábado comenzaron a llegar vehículos con agentes policiales y miembros del Ejército.

En las imágenes se observa a los uniformados apostados en distintos puntos estratégicos de la ciudad como parte del operativo de seguridad previo a la marcha.