San Luis estrena nuevas escuelas: 10 proyectos educativos impulsados con RD$610 millones

San Luis, Santo Domingo Este.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación (MINERD), dispuso agilizar la terminación de 10 nuevas escuelas para aulas iniciales, educación básica, liceos, estancias infantiles y techados deportivos, en el Distrito Municipal de San Luis, Santo Domingo Este para ser integradas al sistema educativo, con una inversión de alrededor de RD$610 millones de pesos, lo que impactará positivamente a 3,811 estudiantes de la zona.

De igual manera, se dispuso la intervención de 22 planteles escolares para su remozamiento con mantenimientos correctivos y preventivos, en el Distrito Educativo 10-03, lo que se traduce en 379 aulas en esa demarcación, contribuyendo el fortalecimiento de la enseñanza y los aprendizajes.

El ingeniero Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, al encabezar una Mesa de Trabajo Conjunta, destacó la importancia de los trabajos que se ejecutan en el Distrito Municipal de San Luis, en el marco del Plan “Aulas 24/7”, que permitió entregar al cierre del año pasado 2,011 nuevas aulas al sistema educativo nacional y aseguró que este 2026, el Gobierno proyecta entregar 2,500 espacios físicos educativos más en todo el territorio nacional.

Precisó, que sumado a esto, impulsan el Plan 24/7-365, programa con el que se está interviniendo 496 escuelas, liceos, Politécnicos Estancias Infantiles, entre otras obras educativas, con mantenimientos correctivos y preventivos, a través de procesos de sorteos y licitaciones conjuntamente con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Aseguró que los trabajos se llevan a cabo en todo el territorio nacional con instrucciones precisas del presidente Luis Abinader, bajo la coordinación y supervisión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, con el propósito de garantizar espacios físicos en óptimas condiciones y continuar reduciendo el déficit de aulas en el país, garantizando una educación fortalecida y de calidad.

De su lado, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, resaltó la inversión del Gobierno en la educación dominicana, tras asegurar que el presidente Luis Abinader ha priorizado este sector, como pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos.

Asi mismo, la Alcaldesa de San Luis , Wendy Cepeda, manifestó su agradecimiento al Gobierno y al presidente de la República, por su interés de impulsar la educacion en esa demarcación con la construcción y remozamiento de las escuelas a través de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Construcción de escuelas en San Luis

En el encuentro de trabajo conjunto realizado en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, participaron Dominga Mosquea Sosa, Directora Regional 10 de Educación; Rafael Uribe, Director del Distrito Educativo 10-03; El Padre Juan José Silva, párraco de la comunidad de la parroquia San Luis Rey de Francia; Padre Nicolas Cuello párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima; Carlos Martínez, Encargado de Empoderamiento Social y Comunitario de Infraestructura Escolar; Haudy González, encargada de Planificación de la DIE; Francis Zapata, encargado zonal de la Regional 10.

De igual manera, el periodista Vargavila Riverón; el Coronel Piloto ,Osvaldo Pérez Félix, director del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD); representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ingenieros contratistas y líderes comunitarios.

Al finalizar la Mesa de Trabajo, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera acompañado de comunitarios y autoridades de la zona, realizó un recorrido de supervisión por la Ciudad Educativa de San Luis, cuya obra llevas más de 11 años en construcción, donde dispuso su agilización para ser concluida en los próximos meses.