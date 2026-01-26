Sánchez Roa pide explicaciones por escasez de pollo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exsenador y secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, exigió este sábado explicaciones al Ministerio de Agricultura por la escasez de pollo y la persistencia de altos precios del pollo y los huevos, pese a la significativa reducción del precio internacional del maíz, principal insumo de la producción avícola.

El exadministrador del Banco Agrícola advirtió que en el mercado nacional se registra escasez de pollo y precios elevados tanto del pollo como del huevo, sin que las autoridades adopten acciones concretas para corregir esta situación, que afecta directamente el poder adquisitivo de los consumidores,

“El maíz es el principal insumo de la producción avícola. Si su precio ha bajado de manera importante en el mercado internacional, no existe ninguna justificación técnica ni económica para que el pollo y los huevos sigan caros en la República Dominicana”, afirmó Sánchez Roa.

Detalló que la producción estadounidense alcanzó 432.3 millones de toneladas, con un aumento de la relación existencia/consumo de 13.6 %, producto de incrementos simultáneos en productividad y superficie cultivada.

Indicó que este desempeño ha impulsado una producción mundial estimada en 1,296.8 millones de toneladas, frente a un consumo global de 1,205.2 millones de toneladas, generando un exceso de oferta que presiona los precios a la baja.