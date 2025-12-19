En Santiago apoyan la lucha contra la corrupción estatal

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un grupo de ciudadanos notables de la tercera edad expresó ayer su apoyo al presidente Luis Abinader por enfrentar con firmeza y decisión los actos de corrupción en el Estado, incluidos aquellos casos que vinculan a funcionarios de su gobierno.

Consideraron que el mandatario ha sido el primero que en los últimos 62 años de historia del país asume esta posición para que los responsables de actos dolosos sean llevados a los tribunales de la República.

Al hablar en representación del grupo, el abogado Evaristo Rosario Ramos, informó que a partir de este momento se declaran en sesión permanente para producir documentos y acciones en apoyo a la actual gestión gubernamental.

“Hemos venido ante la estatua de nuestro Padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, para anunciarle al país que en este Santiago histórico, nace un grupo civil para defender las ejecutorias de nuestro presidente Luis Abinader”, indicó Rosario Ramos durante el evento.

Dijo que el presidente Abinader repitió la hazaña histórica del expresidente Juan Bosch, de someter ante la justicia a uno de sus amigos y más cercanos colaboradores, Virgilio Gell.

“Hoy Santiago, ciudad enclave en el desarrollo de la República Dominicana, primer Santiago de América, capital del gobierno durante la Guerra de la Restauración-1863 al 1865-, se levanta para defender y actuar como un muro de contención ante cualquier atentado contra la Patria”, manifestó.