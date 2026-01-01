Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Fotos

Santo Domingo amanece con resaca y sancocho este 1 de enero de 2026

Este 1 de enero de 2026, la resaca fue protagonista en muchos hogares, acompañada del tradicional sancocho, plato que volvió a convertirse en símbolo de unión y remedio casero frente a los excesos de la fiesta.

Santo Domingo amanece con resaca y sancocho este 1 de enero de 2026

Santo Domingo amanece con resaca y sancocho este 1 de enero de 2026Jose Francisco

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La capital dominicana recibió el nuevo año con un ambiente de tranquilidad en sus calles, tras una noche de celebraciones que se extendieron hasta la madrugada. Este 1 de enero de 2026, la resaca fue protagonista en muchos hogares, acompañada del tradicional sancocho, plato que volvió a convertirse en símbolo de unión y remedio casero frente a los excesos de la fiesta.

Calles Santo Domingo

Calles Santo DomingoJose Francisco

En sectores céntricos como la Zona Colonial, el Malecón y la avenida Duarte, Villa Juana, Villa Consuelo, se observaron grupos reducidos de personas compartiendo en esquinas y colmados, mientras otros regresaban lentamente a sus casas. 

El tránsito vehicular se mantuvo ligero, con pocas unidades de transporte público en circulación, reflejando el carácter festivo y de descanso del feriado.

Calles Santo Domingo

Calles Santo DomingoJose Francisco

Calles Santo Domingo

Calles Santo DomingoJose Francisco

El sancocho dominicano, preparado con carnes variadas, víveres y especias locales, fue el protagonista de la mañana en barrios y residencias.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking