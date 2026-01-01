Fotos
Santo Domingo amanece con resaca y sancocho este 1 de enero de 2026
La capital dominicana recibió el nuevo año con un ambiente de tranquilidad en sus calles, tras una noche de celebraciones que se extendieron hasta la madrugada. Este 1 de enero de 2026, la resaca fue protagonista en muchos hogares, acompañada del tradicional sancocho, plato que volvió a convertirse en símbolo de unión y remedio casero frente a los excesos de la fiesta.
En sectores céntricos como la Zona Colonial, el Malecón y la avenida Duarte, Villa Juana, Villa Consuelo, se observaron grupos reducidos de personas compartiendo en esquinas y colmados, mientras otros regresaban lentamente a sus casas.
El tránsito vehicular se mantuvo ligero, con pocas unidades de transporte público en circulación, reflejando el carácter festivo y de descanso del feriado.
El sancocho dominicano, preparado con carnes variadas, víveres y especias locales, fue el protagonista de la mañana en barrios y residencias.