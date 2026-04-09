¿Por qué Santo Domingo se inunda con tanta facilidad?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Santo Domingo amaneció con clases suspendidas y trabajadores sin poder llegar a sus empleos debido a los daños en la infraestructura vial ocasionados por las intensas lluvias del miércoles, que acumularon más de 300 milímetros en pocas horas.

Muros de contención colapsaron y varias intersecciones quedaron bloqueadas, lo que obligó a las autoridades a recomendar que estudiantes y empleados permanecieran en casa.

Durante una entrevista en el programa El Día de Telesistema canal 11, el arquitecto urbanista, Marco Barina explicó que la ciudad enfrenta una paradoja: pese a su suelo calizo y poroso, que debería permitir la filtración del agua, el crecimiento urbano y el predominio del cemento y el asfalto impiden que el agua percole, provocando inundaciones recurrentes.

Marco Barina, arquitecto

Análisis del geológico

“Mientras más construimos y cubrimos el suelo con cemento, el agua no encuentra dónde ir. Se acumula en las zonas bajas y genera estos impactos”, señaló.

Recordó que Santo Domingo cuenta con antecedentes de planificación en drenaje pluvial desde la época colonial, pero advirtió que el crecimiento urbano desordenado ha generado vulnerabilidades.

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“La ciudad colonial tuvo el primer sistema de alcantarillado pluvial de América. Sin embargo, hoy vemos que esa tradición de planificación se ha perdido en muchos sectores nuevos”, subrayó.

Río Haina, una de las fuente que abastecen de agua a SD, desbordado por lluvias.

El experto insistió en que la ciudad debe ser mirada “de manera distinta” para enfrentar los desafíos climáticos y urbanísticos que hoy la ponen en riesgo:

“No es que Santo Domingo no haya sido planificada, sino que hemos permitido que el cemento sustituya al suelo natural. Eso nos está pasando factura. El agua que debería filtrarse termina buscando las esquinas más bajas y ahí se acumula.

Finalmente, Barina advirtió que el reto no es solo técnico, sino también cultural y político:

“Necesitamos cambiar la manera en que miramos la ciudad. No podemos seguir construyendo sin pensar en el agua. Cada metro cuadrado de cemento que ponemos sin drenaje es un metro cuadrado que multiplica el riesgo de inundación.”