Santos Badía plantea una reforma educativa nacional

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, planteó la necesidad de una transformación educativa basada en una reforma legislativa y curricular de carácter nacional, sustentada en el consenso y no en visiones de gobierno.

El planteamiento del funcionario fue en la Vigésima novena Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, celebrada por el Consejo Económico y Social (CES), un espacio de concertación en el que fueron evaluados los avances del sistema educativo y discutidas propuestas para su relanzamiento de cara a los próximos años.

Existe voluntad de actores

Rafael Toribio, presidente del CES, destacó que existe una voluntad clara entre los actores del sistema educativo para impulsar una transformación profunda en la educación nacional.

Toribio reafirmó el rol del CES como espacio de concertación plural para alcanzar acuerdos nacionales, destacando la necesidad de lograr una educación de calidad centrada en los aprendizajes.

Una comunicación señala que la jornada inició con la revisión del cumplimiento del Pacto Educativo correspondiente al 2025, con exposiciones de representantes gubernamentales sobre los avances en los distintos subsistemas.

En la actividad, realizada en un hotel de la capital, también participaron el viceministro de Desarrollo Social de la Presidencia, Alexis Jiménez; la directora del Infotep, Maira Morla Pineda; el rector del ITSC, José Ramón Holguín, y Antonio Medina, miembro del sector social del CES.

En el encuentro, la consultora Magdalena Lizardo presentó el informe “10 años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa de República Dominicana (2014-2030)”, que evalúa políticas públicas, resultados, indicadores y percepciones de actores clave, que muestra avances, tensiones estructurales y aprendizajes institucionales.