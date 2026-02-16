Santos defiende fusión ministerios Educación, para desarrollar el país

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El recién designado ministro de Educación Superior Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, defendió la unificación de los dos ministerios que rigen la enseñanza, para evitar duplicidad e ineficiencia, pero resaltó la necesidad de priorizar acuerdos antes que imposiciones legislativas.

De igual manera, apeló a que cualquier transformación educativa sea construida mediante el diálogo y la concertación con rectores, docentes, sector privado, iglesias y demás actores sociales.

De esa manera habló Santos Badía en su primer encuentro con 59 rectores de universidades, de institutos de educación superior y técnica del país, con quienes tuvo un almuerzo, dirigido a presentarles el objetivo de una ruta orientada a la transformación estructural el Sistema de Educación.

En el encuentro, en la Universidad Federico Henríquez Carvajal (Ufhec), el ministro y exdirector general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), opinó que la dispersión institucional genera duplicidades e ineficiencias.

“Muchos países operan con un solo ministerio de educación como modelo de mayor coherencia, planificación y eficacia del sistema”, sostuvo.

Dijo que la Ley General de Educación, 66-97, es la más descentralizada y descentralizadora, por tener un Instituto de Bienestar Estudiantil y uuno de Bienestar Magisterial, que manejan casi o igual cantidad de recursos-que el Ministerio de Educación.

Asimismo, Santos planteó que es necesario repensar este sistema para responder a una nueva realidad social, tecnológica y productiva, que supere enfoques de simple fusión institucional y propugne por una reforma profunda y coherente.