SCJ afirma que el 90% de los casos se resuelve en menos de un año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días.

La información fue ofrecida durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia”, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala del alto tribunal.

Al referirse de los avances de la Primera Sala, el magistrado Montero destacó que el trabajo en equipo y la organización adoptada ha permitido que a la fecha no haya expedientes que sobrepasen el año sin decisión.

“En materias civil, como el referimiento, el desalojo y el embargo inmobiliario, en esas materias ya no hay expedientes que sobrepasen los tres meses, y eso genera un respiro, eso significa que hay una justicia que tiene acceso y que llega con efectividad”, apuntó.

Mientras que, el magistrado Francisco Jerez Mena destacó también que los resultados de la Segunda Sala evidencian que la misma ha superado actualmente el rezago histórico, colocándola en mora cero, algo nunca visto en la historia de ese tribunal.

“Tenemos un modelo de gestión basado en la planificación, trazabilidad y la decisión oportuna, en la que cada expediente se encuentra debidamente ubicado, programado y en vía de solución, reafirmando una justicia que ha logrado gobernar el tiempo, la carga y el derecho”, resaltó Jerez.

De su lado, al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.

Mientras que, en materia de Tierras solo tiene pendiente 377 casos, Penal 353, Laboral 266, Contencioso Administrativo 225 y Contencioso Tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.

El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.

En cuanto a transparencia, el Poder Judicial cuenta con un tablero de control en el cual se puede realizar consultas en el Observatorio Judicial, ver desgloses por salas y materias, así como de expedientes activos.

Un aspecto importante destacado durante el encuentro es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.

Nuevo Modelo Gestión

Estos logros han sido posible gracias a un nuevo modelo de gestión que incluye el portal de acceso digital, la firma digital, votación electrónica, el expediente digital, entre otras novedades tecnológicas.

Lo encontrado en 2019

Se recuerda que para el año 2019, la Suprema Corte de Justicia había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.

Existían expedientes físicos sin clasificar, falta de clasificación en los recursos, procesos manuales ineficientes, dependencia de firma holográfica y larga duración para la tramitación de los expedientes judiciales.

En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.