SCJ juramenta 1,254 abogados en honor a Juan Guerrero

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) juramentó ayer a 1,254 abogadas y abogados durante la XXXVII audiencia solemne, dedicada al jurista Juan Manuel Guerrero de Jesús.

Del total de nuevos profesionales, 686 son mujeres y 568 hombres. De estos, 306 participaron de manera presencial y 948 de forma virtual, evidenciando el uso de herramientas digitales en el sistema judicial.

Durante el acto, el presidente del alto tribunal, Henry Molina, exhortó a los juramentados a ejercer con prudencia, método y carácter frente a los desafíos del ejercicio jurídico. Asimismo, destacó que la justicia depende del equilibrio entre los actores del sistema y de la integridad con que estos desempeñan sus funciones. Enfatizó que la ética profesional y el respeto al debido proceso constituyen pilares esenciales para garantizar un sistema judicial legítimo, al señalar que la fortaleza de la justicia radica en la integridad de quienes la administran y no en la severidad de sus decisiones.

La ceremonia también rindió homenaje al jurista Juan Manuel Guerrero de Jesús, cuya trayectoria fue resaltada por Molina, quien subrayó el valor del equilibrio institucional en la administración de justicia. El reconocimiento fue recibido por su madre Odilia y la esposa de fallecido jurista Johanna.

Resaltó la hoja de vida del jurista y académico, profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), cuya trayectoria dejó una huella en la judicatura, la academia y el ejercicio del derecho en el país. Se consolidó como una autoridad obligada en el estudio y la enseñanza del Derecho Administrativo en República Dominicana.

El acto se llevó a cabo en la Sala Augusta, de la SCJ con la asistencia de invitados especiales