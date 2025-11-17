SCJ ordena Inacif determinar identidad 2 extraditables

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los jueces de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) difirieron el fallo de sendas solicitudes de extradición contra un dominicano y un británico, hasta tanto el Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif) corrobore la identidad de los dos extraditables, negadas en audiencia por sus respectivas defensas.

Se trata del dominicano Louis Junior Rodríguez Serrano (Junior) o Lowi Junior Rodríguez Marte, requerido en extradición por los Estados Unidos en febrero del 2024, para ser procesado en el Distrito de Nueva Jersey por el caso de la llamada “estafa de los abuelos”; y del británico Kevin León Wooden, solicitado por las autoridades del Reino Unido por un supuesto asesinato.

La defensa de Junior alegó ante el tribunal que ni en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público ni en la solicitud de extradición del país requiriente se refieren a su cliente Louis Junior Rodríguez Marte, quien estaba presente durante la audiencia.

“En la documentación del país requiriente hablan de Lowis Junior Rodríguez Serrano alias Junior, y luego le agregan a Louis Junior Rodríguez Marte que es el que está sentado aquí, según se puede comprobar en su cédula y su pasaporte o sea, que están englobando como si se tratara de la misma persona, independientemente de que tienen dos nombres diferentes”, dijo el abogado.

Similar argumento presentó la defensa del otro imputado, cuyo nombre afirmó “no es Kevin León Wooden sino Miguel Torres Hernández”.

El abogado Joel Valenzuela dijo tener documento del DNI dominicano, acta de nacimiento de México y pasaporte norteamericano que demuestran su cliente no es el extraditable.