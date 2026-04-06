Se entregan "Nota Alta" y "El Montro", vinculados a la muerte de mayor en Villa Juana

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La Policía Nacional informó que se entregaron dos de los prófugos señalados como integrantes de la banda delictiva “El Circuito del Bloque”, vinculada a la muerte de un oficial superior en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús (a) “Nota Alta y/o Tabaquito” y Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, quienes se presentaron la tarde de este lunes en la sede del Palacio de la Policía Nacional, acompañados por representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezados por su presidente Virgilio Almánzar, así como por familiares.

Ambos individuos fueron recibidos por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien, en nombre de la Dirección General de la Policía Nacional, dirigida por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Se entregan a la Policía Nacional otros dos antisociales vinculados a muerte de mayor de la institución en Villa Juana, DN

Se recuerda que por este caso se encuentra detenido Dalgwig David Valdez Marte, mientras que el cabecilla de la banda Yeison Nivar Pérez (Mandrake), cayó abatido el domingo al enfrentar una patrulla policial en el Ensanche Luperón.

La institución del orden indicó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones en torno al caso, con el objetivo de apresar a los demás implicados y esclarecer totalmente los hechos.