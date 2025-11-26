Secretario de Guerra de EE.UU. llega a República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribó la tarde de este miércoles a la República Dominicana como parte de su visita oficial para fortalecer la coordinación de acciones entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

Hegseth aterrizó en territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, pasadas las 1:30 p.m.

El funcionario norteamericano tiene previsto reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader, a las 2:30 p.m. en el Palacio Nacional.

La visita de Hegseth se produce en momentos álgidos de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, país que ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe y ha destruido varias lanchas que, asegura, transportaban drogas hacia esa nación.