Secretario Guerra de EE. UU. visitará país esta semana

Santo Domingo, (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará República Dominicana esta semana para, entre otros puntos, fortalecer con sus autoridades los "esfuerzos conjuntos" en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente dominicano, Luis Abinader, reveló este lunes que Hegseth viajará al país para "seguir coordinando" la "confianza" entre ambos países para enfrentar el narcotráfico, en particular en los últimos años.

"El secretario Hegseth visitará el país esta misma semana para esos fines y otros puntos que se darán a conocer en los próximos días", afirmó Abinader en su acostumbrado encuentro de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.

Previo al anuncio, el gobernante refirió que el dominicano Leandro Villanueva será propuesto por el país al cargo de director de la lucha contra el narcotráfico y el delito de las Naciones Unidas.

"Hemos tenido (Estados Unidos y República Dominicana) una colaboración, una lucha fuerte contra el narcotráfico en momentos en que ha aumentado la producción de cocaína en algunos países de Sudamérica", refirió el presidente n su encuentro semanal con los medios. La visita de Hegseth se produce en momentos álgidos de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, país que ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe y ha destruido varias lanchas que, asegura, transportaban drogas.