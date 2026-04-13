Los sectores de Higüey que no tienen servicio eléctrico y el motivo

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este martes 14 de abril, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en varios sectores del municipio de Higüey, como parte de trabajos orientados a fortalecer la red de distribución.

La suspensión del servicio abarcará los circuitos HI3801, HI3802, HI3803, HI3804 e HI3805, asociados a la subestación HI138, impactando comunidades como El Naranjo, Freijumil, Los Rosales, San Pedro, Sajour, Doña Fema, La Imagen, 21 de Enero, Brisas del Llano, Monte Santa María, El Llano, Los Prados, Villa Nazaret, San Martín, Monta Alto, Luisa Perla, Berta María, Santa Clara y La Hacienda.

Asimismo, la medida incluirá el centro de la ciudad y sectores como La Torre, Tamarindo, La Gallera, Enriquillo, Los Guayabos, Los Platanitos, Antonio Guzmán, Pepe Rosario, Mamá Tingó, Villa Cerro, La Llanada y Anamuya.

También resultarán impactadas comunidades rurales, entre ellas Cajero, Chavón, Cruce de Jovina, Bejucal, El Mamey, El Rancho, La Enea, La Piñita, Las Yayas, Los Mangos, Los Cerritos, Las Limas, Los Memisos, Hato de Mana, Sanate, Los Palitos, Guaniábano, El Calichal, Villa Hortensia y Guarapito, entre otras.

Edeeste explicó que estas labores comprenden la habilitación de un nuevo interruptor de potencia para el descargo del circuito HI3804, la puesta en servicio de 1.5 kilómetros de redes trifásicas con conductor 465 MCM en el nuevo eje troncal del circuito HI3802, la sustitución de un poste en mal estado en el sector Los Prados, así como la eliminación de 1.5 kilómetros de redes trifásicas obsoletas.

La empresa destacó que estas intervenciones tienen como objetivo reducir fallas recurrentes, robustecer la infraestructura eléctrica y optimizar la calidad del servicio, beneficiando tanto el casco urbano de Higüey como zonas subrurales, incluyendo Santana, La Enea y Guarapito.

Edeeste agradeció la comprensión de la ciudadanía ante esta interrupción temporal y reiteró que estos trabajos son fundamentales para garantizar un suministro eléctrico más estable, seguro y eficiente.

Finalmente, la empresa informó que estas acciones fueron coordinadas con autoridades congresuales, municipales, representantes del Poder Ejecutivo y líderes comunitarios, contando además con el respaldo del obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.