Sectores de Santiago se quejan por retrasos en construcción del monorriel

Santiago.- Diversos sectores de la zona sur de esta ciudad han manifestado sus quejas ante los prolongados retrasos en la construcción del monorriel de Santiago y llaman a las autoridades a agilizar los trabajos, al considerar que la lentitud en su ejecución está afectando seriamente la dinámica económica y la tranquilidad del área.

Desde empresarios, empresarios, comerciantes, choferes, estudiantes, obreros y todos aquellos que tienen negocios o deben transitar por las inmediaciones de la construcción del monorriel, se quejan por la travesía que resulta llegar a sus destinos debido a que las vías alternas se encuentran en condiciones deplorables.

Los comerciantes explicaron que la disminución del flujo vehicular y peatonal ha reducido significativamente las ventas, poniendo en riesgo la estabilidad de pequeños y medianos negocios que dependen del movimiento diario de clientes.

Solicitaron que, mientras concluyen los trabajos definitivos, se acondicionen adecuadamente los caminos de paso y las rutas provisionales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento por ambas vías y reducir los embotellamientos.

La presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), Hilsa López Olivares, señala que actualmente los puntos más críticos de esta obra lo componen las paradas de la PUCMM, UTESA, Cuesta Colorada y el Gran Teatro del Cibao.

Dijo que es en estos puntos donde más tiempo están tomando los responsables de la ejecución, lo que se traduce en un caos total en la ciudad de Santiago, sin importar la hora. La dirigente manifestó que es casi imposible transitar por esas zonas, tras afirmar que ni siquiera se asignan agentes de tránsito que puedan viabilizar la circulación de vehículos.

López Olivares hizo un llamado al Gobierno central para que supervise los avances del monorriel y evite el impacto negativo que está creando el retraso en dichos trabajos.

Los trabajos del monorriel iniciaron a finales del año 2022 y desde entonces, llegar a los sectores como Pekín, La Villa Olímpica, Arroyo Hondo, Valle Verde, la Fuente y otros situados en la zona sur, así como Altos de Rafey, ensanche Espaillat, en la Santiago Oeste, resulta complicado. Por ejemplo, importantes tramos de la avenida Yapur Dumit permanecen parcialmente cerrados, lo que ha provocado casi cuatro años de obstáculos continuos al tránsito vehicular y peatonal.

Mientras tanto, en áreas como Rafey, Zona Franca y la avenida 27 de Febrero, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, se observa un progreso más visible que en la zona Sur, pero en esos sectores también se quejan porque no las vías alternas para transitar siguen deterioradas y constituye una odisea el paso.

Hasta para el motoconchista Paúl Ramírez movilizarse resulta difícil pese a que conduce un vehículo de dos ruedas. “Nos estamos sacrificando ahora por los tapones, pero yo sé que luego estaremos mejor”, reconoce Ramírez, tras destacar el impacto que tendrá la obra una vez haya concluido.

Los santiagueros dejaron claro que reconocen y respaldan la importancia estratégica de esta obra vial para la movilidad urbana y el desarrollo de la ciudad corazón, pero entienden que los retrasos prolongados han generado desesperación entre comerciantes, industriales y residentes.