Secuestran a joven en Sabana Perdida y piden rescate a sus familiares: ¿Qué se sabe del caso?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este miércoles sobre el rescate de una joven en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, que presuntamente había sido secuestrada por un empleado de su padre, quien se dedica a la venta de carne en un mercado.

Se trata de Edileny Mercedes Martínez Liliano, por cuya liberación los secuestradores, indicó Pesqueira, exigieron un rescate. Sin embargo, el vocero evitó ofrecer el monto, alegando que no está autorizado a divulgar esa información.

“El padre de la joven es una persona que trabaja en el mercado en venta de carne. Es un caso doméstico, es un empleado el autor de esta actuación”, precisó el funcionario policial, al indicar que por el caso hay tres personas detenidas como presuntos autores y otras dos ya identificadas, mientras continúan las investigaciones.

Señaló que, tras la denuncia, agentes de la uniformada activaron de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, lo que permitió iniciar un proceso de negociación y dar seguimiento a los responsables.

"Nuestros agentes, al ser notificados, activan el protocolo para estos casos, que evidentemente no puedo yo dar a conocer. Esto permite ubicar a los autores del hecho, apresarlos y rescatar a la joven en una zona boscosa", detalló el vocero de la Policía.

El portavoz destacó que no se registró resistencia por parte de los detenidos al momento de su captura. Además, durante la intervención fueron ocupados dos vehículos vinculados al hecho.

Finalmente, Pesqueira garantizó que en las próximas horas se ofrecerán mayores detalles, conforme avance la investigación del caso.

Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas durante una llamada realizada por los panelistas del programa radial El Sol de la Mañana.