Seguridad jurídica para inversión extranjera en RD está solidificada

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

En República Dominicana la seguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros está garantizada en un 100%, siempre que estos hagan el “ABC” de las transacciones en el Registro Inmobiliario, afirmaron ayer autoridades del sistema.

Advirtieron que entrar en un negocio jurídico que inicialmente se ve como una gran oportunidad única en su plaza, “al final puede ser la compra de un litigio único en su plaza”.

El tema fue abordado por el administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa, los presidentes de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Corte del Tribunal Superior de Tierras, magistrados Anselmo Bello, Catalina Ferreras y el director de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas.

Durante un conversatorio con la prensa sobre la optimización integral de la jurisdicción inmobiliaria para el desarrollo nacionalNoboa resaltó que el Estado Dominicano cuenta con herramientas confiables para que los inversionistas extranjeros eviten situaciones delictuosas indeseadas.

Avances tecnológicos

Informó el Registro Inmobiliario ofrece en línea de servicios como la Consulta Digital (navegable como Google Maps), solicitud de certificaciones sin necesidad de intermediarios profesionales iniciales, Consulta Parcelera Digital actualizada y el servicio de “Alerta Roja”, cual cual destacó.

Alerta registrales

El administrador del RI explicó que esta alerta permite mantener a cualquier persona con interés legítimo o interés conocido sobre un inmueble, estar en contexto y en conocimiento de cualquier movimiento o transacción inmobiliaria que ingrese al registro inmobiliario.

“Si usted se suscribe a este servicio disponible para todos los inmuebles registrados en nuestro sistema, este lo mantendrá alertado inmediatamente ingresa una operación fraudulenta sobre su inmueble, o los inmuebles que pueda tener registrados”, aseguró.

Resaltó que estos servicios son gratis y accesibles para todos los usuarios a través de la plataforma digital del RI, a los fines de que antes de concretar cualquier acuerdo, puedan determinar si existen o no conflictos en el negocio que se proponen hacer.

“Es inminente que todo inversionistas extranjero, dominicano o de de la nacionalidad que sea, que tenga la capacidad legal para realizar un negocio jurídico, hagan el ABC de las transacciones inmobiliarias, que no es solo pedir una certificación del estado jurídico nuevo (si lo ha hecho antes), porque esa es solo una parte muy pequeña del iceberg”, dijo.

Los exhortó a que antes de tomar una decisióntengan sobre la mesas todos los elementos del proceso, los cuales dijo, “con la incorporación de las nuevas tecnologías, incluida la firma digital, hacen posible que la debida diligencia se haga más rápido y que el trámite se pueda suscribir antes de que esa euforia que recibió el turista o el extranjero cuando llegó a la República Dominicana, se le vaya”, puntualizó.

Optimizacion es integral

El presidente de la tercera sala de la SCJ afirmó que el trabajo de optimización involucra a todos los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, que incluyen los tribunales, registro y aspectos técnicos que involucran a líderes regionales, y presidentes de tribunales superiores.

Recordó que el desarrollo real de la República Dominicana “depende de la seguridad jurídica que brinde la jurisdicción inmobiliaria a los inversionistas, especialmente en el sector turístico”.

En ese sentido, explicó que en la consecución de optimizar el trabajo, los presidentes de los tribunales superiores, como es su caso, tienen una función administrativa y su tarea es supervisar la funcionalidad y “asegurar un sistema sostenible que evite el atraso y la mora judicial”.

Agregó que esperan que para finales de este año 2026, la Jurisdicción Inmobiliaria esté a la vanguardia del sistema judicial comunitario en el país con el 80% de los tribunales al día.

Se acabó el soborno

La magistrada Catalina Ferreras dejó claro que en ninguno de los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, los usuarios tienen que ofrecer ningún tipo de retribución económica para tener un servicio oportuno”. “En el ámbito del registro de títulos, me atrevo a responder aquí, es un órgano que está trabajando día a día y no solo eso, sino que con el número de expediente que se le concede cuando usted ingresa una petición al registro de títulos o a mensura catastral o al tribunal, también puede darle seguimiento en el sistema y saber en cada día y en cada momento cuáles son las fases de desarrollo de su proceso; es decir, no tiene que esperar a nadie, usted mismo lo podrá ver con su número NUP, número único de proceso”, dijo

Informó que para evitar que terceras personas “ estén desinformando maliciosamente“ al usuario, se está creando el observatorio de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, donde los usuarios podrán ver el desarrollo de su proceso sin tener que ir al tribunal, sin trasladarse y sin tener incluso que esperar que los abogados o sus agrimensores le estén pidiendo informe.

Sobre los avances tecnológicos y facilidades del sistema habló también el director de Mensuras Catastrales.