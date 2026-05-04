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Otro muerto 

Vigilante muere en asalto a farmacia en Santo Domingo Este

Las autoridades iniciaron un operativo en el área para dar con los responsables del hecho, que ha generado alarma entre residentes y comerciantes de la zona

Fotografía de archivo de una escena del crimen r

Fotografía de archivo de una escena del crimen r

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Un agente de seguridad privada perdió la vida tras ser atacado por dos hombres armados que perpetraron un asalto en la farmacia VIP, ubicada en la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en San Isidro.

El establecimiento permanece bajo custodia de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), quienes acordonaron la zona mientras el cuerpo del vigilante continúa dentro del local, a la espera de ser levantado por el médico legista.

Las autoridades iniciaron un operativo en el área para dar con los responsables del hecho, que ha generado alarma entre residentes y comerciantes de la zona.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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