Vigilante muere en asalto a farmacia en Santo Domingo Este

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un agente de seguridad privada perdió la vida tras ser atacado por dos hombres armados que perpetraron un asalto en la farmacia VIP, ubicada en la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en San Isidro.

El establecimiento permanece bajo custodia de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), quienes acordonaron la zona mientras el cuerpo del vigilante continúa dentro del local, a la espera de ser levantado por el médico legista.

Las autoridades iniciaron un operativo en el área para dar con los responsables del hecho, que ha generado alarma entre residentes y comerciantes de la zona.